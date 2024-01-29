Сотрудникам ГТК присвоены высшие специальные звания

Сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Нахчыванского главного таможенного управления
Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте
Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".