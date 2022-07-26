Состоялось очередное заседание координационного штаба

Под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное

Под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Report, руководитель штаба Самир Нуриев подчеркнул задачи, вытекающие из выступления главы государства на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года.

Затем состоялись обсуждения вопросов, определенных 5 июля 2022 года в ходе визита членов Кабинета Министров и Координационного штаба в Суговушан и Агдам.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с текущей деятельностью Координационного штаба, в том числе по подготовке градостроительной документации, обеспечению населенных пунктов инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктурой, а также по организации возвращения и устойчивого расселения населения.

В заключение были определены необходимые меры в связи с выполнением поставленных задач и даны соответствующие поручения.