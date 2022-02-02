Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Бахрейна

В столице Королевства Бахрейн Манаме состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Королевства Бахрейн.

В столице Королевства Бахрейн Манаме состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Королевства Бахрейн.

Как сообщает Report, информацию распространило Управление пресс-службы МИД Азербайджана.

Бахрейн на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам шейх Абдулла бин Ахмад Аль Халифа, Азербайджан - заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обсудили вопросы регионального и глобального характера, представляющие взаимный интерес.

Азербайджанская сторона проинформировала о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о восстановительных, строительных, реинтеграционных работах на освобожденных территориях.