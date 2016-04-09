​СП выявила недочеты в деятельности органов районной исполнительной власти, более 60 сотрудников получили выговор

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Счетная палата провела аудит деятельности исполнительных органов власти ряда городов и районов, а также находящихся в их подчинении структур. Аудиторские мероприятия охватили Сабаильский, Хатаинский, Хазарский и Сураханский районы города Баку, Мингячевир и Лянкяран, а также Товузский, Сабирабадский, Агстафинский, Уджарский, Бардинский, Кюрдамирский и Гобустанский районы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2015 год.

По результатам аудиторских проверок в некоторых структурах выявлены случаи изменения функционального назначения бюджетных средств, занижения доходов жилищного фонда. Кроме того, в ряде случаев не было обеспечено перечисление в госбюджет обязательных выплат.

В результате предпринятых мер в органах исполнительной власти указанных районов ликвидирована 21 штатная единица и приостановлено выделение из госбюджета средств на содержание 7 штатных единиц, более 60 сотрудников получили выговоры, 30 сотрудникам вынесено предупреждение, 8 ответственных работников освобождены от занимаемых должностей.

Отметим, что документ отчета представлен в Милли Меджлис и 15 апреля будет вынесен на пленарное заседание парламента.