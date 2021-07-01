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С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешено проводить свадьбы

С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешено проводить свадьбы С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешено проведение торжественных мероприятий (свадеб, помолвок, дней рождения и т. д.)
Внутренняя политика
1 июля 2021 г. 00:11
С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешено проводить свадьбы

С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешено проведение торжественных мероприятий (свадеб, помолвок, дней рождения и т. д.).

Как сообщает Report, Кабинет министров разрешил проведение данных мероприятий с 1 июля при соблюдении определенных условий.

Согласно постановлению, число участников свадебных церемоний и торжеств не должно превышать 150 человек. При этом, если на свадьбе, либо другом торжестве, присутствуют 50 человек, то они в обязательном порядке должны использовать маски. В случае, если число гостей от 50 до 150 человек, то они обязательно должны быть полностью привитыми от COVID-19 или же иметь COVID-паспорт о том, что переболели вирусной инфекцией и вылечились.

Минимум 80 процентов обслуживающего персонала объекта, где проходят свадьбы и торжества, должны иметь документ о получении как минимум первой дозы вакцины против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19. С 1 августа текущего года наличие для них COVID-19 паспорта является обязательным требованием

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