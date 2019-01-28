Президент Ильхам Алиев: Решение американских компаний о продаже доли вполне естественное - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе дал интервью телеканалу "Россия 1". Данное интервью было показано 28 января на канале "Россия 24".

Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает данное интервью.

Ведущая телеканала "Россия 24" сказала: Избирательный подход некоторых стран к решениям международных организаций, резолюциям Совбеза ООН девальвирует существующий порядок мироустройства. Нарушение правил приводит к напряжению между странами, сокращается уровень взаимодействия и сложнее становится вести бизнес.

Такое мнение в интервью моей коллеге Наиле Аскерзаде в кулуарах Экономического форума в Давосе высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Смотрите его интервью прямо сейчас.

- Ильхам Гейдарович, спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Какую ситуацию стоит ожидать в этом году на рынке нефти и какими могут быть цены?

- Я думаю, что все будет зависеть от того, как будут выполняться договоренности между странами, которые объединены в формате ОПЕК+. Азербайджан со своей стороны предпринял необходимые меры и взял обязательства по сокращению добычи нефти, и эти обязательства мы выполняем. Поэтому думаю, что если все страны будут ответственно подходить к этому вопросу, то, наверное, цена останется в сегодняшнем диапазоне. Это - 60-70 долларов за баррель. Хотя прогнозировать на весь год очень трудно, но я думаю, что, по оценкам большинства аналитиков, примерно этот диапазон может быть реальным и также он наиболее приемлем и для компаний, и для стран-экспортеров, и для потребителей.

- В конце прошлого года стало известно, что американские нефтегазовые компании приняли решение после 25 лет покинуть Азербайджан. С чем может быть связано это решение и кто их может заменить?

- Такая практика была и раньше. Азербайджан уже, как вы отметили, в течение 25 лет успешно работает с международными компаниями по разведке, разработке крупных месторождений нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря. За эти годы некоторые компании продавали свои доли, некоторые компании покупали доли. То есть, это - естественный процесс. Должен сказать, что нефтегазовые проекты Азербайджана очень прибыльные. В нашу экономику за последние только 15 лет было вложено около 250 миллиардов долларов, половина этих инвестиций - иностранные и большая часть из них - в нефтегазовый сектор. Также были построены экспортные нефтепроводы, газопроводы, позволяющие транспортировать нашу нефть по многим направлениям. Поэтому сегодня, конечно, прибыльность нефтегазовых проектов возрастает. Каждая компания имеет свою инвестиционную политику, стратегию. Какая-то компания предпочитает выйти из проекта, продав свою долю. Должен сказать, что за 25 лет основные наши энергетические партнеры уже давным-давно возместили все свои затраты и вышли на большую прибыль. Поэтому думаю, что и решение американских компаний о продаже доли вполне естественное, и кто ее купит будет зависеть от того, кому они предложат. Конечно же Азербайджан как страна-хозяин ресурсов имеет право утвердить или не утвердить эту сделку. Но, как правило, все предыдущие сделки нами утверждаются.

- Складывается ощущение, что сейчас основное правило в мире – это отсутствие правил в отношениях между странами, международной торговле. Чем это опасно?

- Знаете, когда не выполняются решения международных организаций или же выполняются выборочно, когда резолюции Совета Безопасности ООН исполняются также на выборочной основе - в некоторых случаях в течение нескольких дней, а в некоторых случаях в течение более чем 20 лет они остаются на бумаге, конечно же, все это ведет к девальвации международного мироустройства. И отсутствие правил или их нарушение, конечно, чревато последствиями. То есть, нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами. Наоборот, это приводит к определенным конфликтам, к определенным сложностям, напряжению в отношениях между многими странами. Поэтому тот механизм, который выработан, хорош он или плох, он существует. Это касается и международных отношений, это касается и экономических вопросов, вопросов, связанных с инвестициями. И мы, Азербайджан, - та страна, которая всегда выступает за верховенство закона и соблюдение норм международного права, в том числе безукоснительное выполнения всех решений и резолюций ведущих международных организаций. Поэтому, конечно, печально наблюдать сегодняшнюю картину. Это касается, как я сказал, и международных вопросов, и вопросов, связанных с экономической проблематикой. Подрывается доверие, подрывается предсказуемость и сложнее становится вести бизнес. Но опять же возвращаясь к нашей стране, должен сказать, что и в международных вопросах, и вопросах выполнения своих обязательств по всем контрактам, по инвестиционным проектам мы всегда полностью привержены духу и букве тех документов, под которыми мы подписались.

- Спасибо большое.

- Спасибо.