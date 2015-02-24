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    Протокол об административном правонарушении будет прикрепляться на лобовое стекло

    Подписан документ о внесении поправок в закон О дорожном движении

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о внесении поправок в закон "О дорожном движении".

    Согласно поправкам, если водитель, нарушивший правила остановки и стоянки, предусмотренные IV или VI положением ст. 52 данного закона, не находится рядом с транспортным средством, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, предусмотренном ст. 429-5.5 Кодекса административных правонарушений, и транспортное средство отправляется на охраняемую стоянку. Если водитель не находится рядом с транспортным средством и при невозможности отправить транспортное средство на охраняемую стоянку составляется протокол об административном правонарушении в порядке, предусмотренном ст. 429-5.6 Кодекса административных правонарушений и копия протокола прикрепляется на лобовое стекло транспортного средства.

    Согласно закону, при нарушении правил дорожного движения водителем транспортного средства общего пользования, после объявления ему о нарушении и регистрации государственного регистрационного знака транспортного средства, соответствующий протокол может быть составлен и на конечной остановке, чтобы пресечь возможные задержки при осуществлении пассажироперевозок.

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