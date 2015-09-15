Состоялось заседание Правления ПЕА, утвержден список кандидатов в депутаты

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Прошло заседание Правления правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на заседании обсудили список кандидатов в депутаты от правящей партии на предстоящих 1 ноября этого года парламентских выборах.

После обсуждений Правление ПЕА утвердило список кандидатов.

Как сообщает находящийся у штаба ПЕА корреспондент Report, несколько членов Правления уже покинули здание партии. Они отметили о завершении заседания.

Член Правления ПЕА, зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова заявила об обсуждении на заседании списка кандидатов в депутаты от партии: "Заседание прошло нормально. Чуть позже будет обнародован список кандидатов в депутаты".