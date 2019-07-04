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Заместитель премьера: Нет причин для проведения в Азербайджане внеочередных парламентских выборов

Причин для проведения в Азербайджане внеочередных выборов нет

"Я не знаю причину слухов о проведении в Азербайджане внеочередных выборов. Вполне возможно, что этим журналисты хотят увеличить количество читателей. Каких-либо причин для проведения в стране внеочередных парламентских выборов нет". 

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, зампред-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов

Он напомнил, что в декабре этого года пройдут очередные муниципальные выборы: "В Конституции указывается, что парламентские выборы должны проводиться раз в 5 лет в ноябре месяце. Согласно законодательству, очередные парламентские выборы состоятся в ноябре 2020 года". 

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