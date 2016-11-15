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    Президент выделил ИВ Бейлягана 3 млн. манатов

    Распоряжение издано в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в Бейлягане и капитального ремонта 25-ти многоквартирных зданий

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Бейляган.

    Как сообщает Report, распоряжение издано в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в Бейлягане и капитального ремонта входящих в жилищный фонд города 25-ти многоквартирных зданий.

    Согласно документу, для осуществления работ по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Бейляган из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Бейляганского района выделено 3 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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