Президент выделил ИВ Бейлягана 3 млн. манатов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Бейляган.

Как сообщает Report, распоряжение издано в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в Бейлягане и капитального ремонта входящих в жилищный фонд города 25-ти многоквартирных зданий.

Согласно документу, для осуществления работ по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Бейляган из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Бейляганского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.