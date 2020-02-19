Президент: Вся дорожно-транспортная инфраструктура должна отвечать современным требованиям

"Бакинское транспортное агентство завершило прошедший год с хорошими результатами, я лично ознакомился с частью проделанной работы. Считаю, что прошлый год был для агентства успешным. Однако мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами, еще многое предстоит сделать".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем Правления Бакинского транспортного агентства Вюсалом Керимли.

"За последние пять лет в наш город были доставлены сотни новых автобусов. Все они произведены ведущими компаниями мира. Это – наш сознательный выбор, потому что в Баку должны применяться самые современные технологии, в том числе одним из основных условий является соответствие транспортных средств самым высоким мировым стандартам. Должен также сказать, что доставленные пять лет назад в Баку первые автобусы иностранного производства еще не были выпущены на линии стран, в которых произведены. То есть, поставляются самые современные автобусы. Конечно, это - очень важный шаг, направленный на значительное улучшение городского транспорта. Моим указанием из государственного бюджета ежегодно выделяются достаточно крупные средства, и каждый год по линии Бакинского транспортного агентства завозятся в среднем триста автобусов. Таким образом, мы постепенно модернизируем автобусный парк. В то же время рекомендую частным компаниям также вновь посмотреть на свои автобусные парки. Вижу, что некоторые компании предпринимают важные шаги в этом направлении. Завоз автобусов в нашу страну, конечно, является частью нашей работы. Вся дорожно-транспортная инфраструктура должна отвечать современным требованиям, и в этом направлении принимаются комплексные меры. Азербайджан занимает 27-е место в мире по дорожной инфраструктуре. Это нашло отражение в отчете Давосского форума. Принимаются и будут приниматься и другие меры, связанные с городским транспортом", - отметил Президент.