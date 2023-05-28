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Президент: в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией

Президент: в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией (по Карабаху – ред.). Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть, почему они согласились? Потому что мы правы , потому что мы не делаем ни шагу в сторону от
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 15:37
Президент: в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией

В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией (по Карабаху – ред.). Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть, почему они согласились? Потому что мы правы , потому что мы не делаем ни шагу в сторону от своей позиции.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Глава государства подчеркнул, что поэтому сегодня никто уже не говорит ни о независимости, ни об автономии, ни о чем-то другом. "Поступающие нам последние месседжи таковы: а какой будет судьба тамошнего "руководства"? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: 'International organizations have actually completely agreed with our position of late'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar faktiki olaraq bizim mövqeyimizlə tamamilə razılaşıblar

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