Президент: в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией

В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией (по Карабаху – ред.). Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть, почему они согласились? Потому что мы правы , потому что мы не делаем ни шагу в сторону от

В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией (по Карабаху – ред.). Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть, почему они согласились? Потому что мы правы , потому что мы не делаем ни шагу в сторону от своей позиции.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Глава государства подчеркнул, что поэтому сегодня никто уже не говорит ни о независимости, ни об автономии, ни о чем-то другом. "Поступающие нам последние месседжи таковы: а какой будет судьба тамошнего "руководства"? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть", - добавил президент Азербайджана.