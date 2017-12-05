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    Президент подписал закон об учреждении ордена "Рашадат"

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением ордена "Рашадат".

    Как сообщает Report, в соответствии с документом, в Азербайджанской Республике был учрежден орден "Рашадат".

    Кроме того, был утвержден "Статут ордена "Рашадат" Азербайджанской Республики" и "Описание ордена "Рашадат" Азербайджанской Республики".

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