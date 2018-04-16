Президент наградил академика Рамиза Мехтиева орденом "Шохрат"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил сегодня руководителя Администрации президента АР Рамиза Мехтиева с юбилеем, наградил его орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в укреплении государственности АР и большие заслуги в развитии науки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Рамиз Мехтиев поблагодарил главу государства за награду и высокую оценку его деятельности. Руководитель администрации подчеркнул исключительные заслуги президента Ильхама Алиева в укреплении государственности современного Азербайджана, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, отметил, что именно под руководством главы государства в Азербайджане были достигнуты большие достижения во всех сферах. Он еще раз поблагодарил главу государства.