Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын и большего счастья быть не может

Хорошо помню, вы, наверное, тоже помните, что 24 декабря 2011 года в свой день рождения я встретился с лачынцами в поселке Тахтакерпю Агджабединского района.
Как сообщает
"Я обычно не справляю дни рождения, в том числе юбилейные даты. Свое 60-летие отметил на Джыдыр дюзю, а 50-летие – в поселке Тахтакерпю. В то время в поселке Тахтакерпю для лачынцев был возведен поселок, состоящий более чем из 550 домов. На той встрече я сказал, что настанет день, когда мы построим для вас в Лачыне еще более красивые дома, и этот день наступил. С того времени прошло лишь 11 лет, и вот мы встречаемся с вами в городе Лачын, большего счастья быть не может", - подчеркнул глава государства.