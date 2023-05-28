Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын и большего счастья быть не может

Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын и большего счастья быть не может

Хорошо помню, вы, наверное, тоже помните, что 24 декабря 2011 года в свой день рождения я встретился с лачынцами в поселке Тахтакерпю Агджабединского района.

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Хорошо помню, вы, наверное, тоже помните, что 24 декабря 2011 года в свой день рождения я встретился с лачынцами в поселке Тахтакерпю Агджабединского района. Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района. "Я обычно не справляю дни рождения, в том числе юбилейные даты. Свое 60-летие отметил на Джыдыр дюзю, а 50-летие – в поселке Тахтакерпю. В то время в поселке Тахтакерпю для лачынцев был возведен поселок, состоящий более чем из 550 домов. На той встрече я сказал, что настанет день, когда мы построим для вас в Лачыне еще более красивые дома, и этот день наступил. С того времени прошло лишь 11 лет, и вот мы встречаемся с вами в городе Лачын, большего счастья быть не может", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President: 'We are meeting with you in Lachin city and there cannot be a bigger happiness than that'