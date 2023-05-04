О нас

Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район

Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.
Внутренняя политика
4 мая 2023 г. 16:37
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Как сообщает Report, глава государства заложил фундамент поселка Худаферин, принял участие в открытии энергетического узла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи", ознакомился со строительством ООО "Авто Лизинг Азербайджан" в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", заложил фундамент ОАО "Holcim Azerbaijan", ООО "Az-Tex-Import", ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex", села Шукюрбейли, ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы имени академика Мехти Мехтизаде на 960 ученических мест, заложил фундамент села Хоровлу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev visits Jabrayil district
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Cəbrayıla səfər edib

Экслюзивные новости

Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
ФотоПосол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
3 мая 2023 г. 13:07
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi