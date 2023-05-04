Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Как сообщает Report, глава государства заложил фундамент поселка Худаферин, принял участие в открытии энергетического узла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи", ознакомился со строительством ООО "Авто Лизинг Азербайджан" в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", заложил фундамент ОАО "Holcim Azerbaijan", ООО "Az-Tex-Import", ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex", села Шукюрбейли, ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы имени академика Мехти Мехтизаде на 960 ученических мест, заложил фундамент села Хоровлу.