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Президент Ильхам Алиев, первая леди и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев, первая леди и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева 10 мая - 100-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 17:35
Президент Ильхам Алиев, первая леди и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

10 мая - 100-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Здесь был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также с глубоким уважением почтили память общенационального лидера.

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva and their family members visit tomb of Great Leader Heydar Aliyev in Alley of Honors
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanda məzarını ziyarət ediblər

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