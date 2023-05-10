Президент Ильхам Алиев, первая леди и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

10 мая - 100-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

10 мая - 100-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Здесь был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также с глубоким уважением почтили память общенационального лидера.

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.