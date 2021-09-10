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Президент Ильхам Алиев наградил нобелевского лауреата

Президент Ильхам Алиев наградил нобелевского лауреата Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азиза Санджара.
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 14:58
Президент Ильхам Алиев наградил нобелевского лауреата

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азиза Санджара.

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджанской Республики Азиз Санджар награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Отметим, что Азиз Санджар родился в 1946 году в Мардине, Турция. С 1997 года работает над проектами в области биохимии и биофизики в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл в США. Санджар известен своими исследованиями в области ДНК. В 2015 году он удостоен Нобелевской премии по химии.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Nobel mükafatı laureatını təltif edib

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