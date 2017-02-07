Президент Ильхам Алиев присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание "Национальный герой Азербайджана"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Чингизу Гурбанову звания "Национальный герой Азербайджана".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и личное мужество, проявленное при выполнении боевого задания, рядовому Чингизу Салман оглу Гурбанову присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).

Отметим, что в результате усилий президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева тело Чингиза Гурбанова было возвращено Азербайджану 5 февраля.

Процесс передачи тела военнослужащего состоялся при соответствующих мероприятиях министерства обороны и посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика, Международного комитета Красного креста в направлении села Бала Джафарли Газахского района.

Вчера, 6 февраля, в Учебно-образовательном центре министерства обороны состоялась церемония прощания с шехидом. Чингиза Гурбанова похоронили в Аллее шехидов в Гусарах.