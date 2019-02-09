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Президент Ильхам Алиев присвоил Микаилу Джаббарову специальное звание

© Report/ Firi Salim

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении М.Ч.Джаббарову специального звания государственного советника налоговой службы 2-го класса.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить министру налогов Азербайджанской Республики Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специальное звание государственного советника налоговой службы 2-го класса».

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