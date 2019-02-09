Президент Ильхам Алиев присвоил Микаилу Джаббарову специальное звание

9 февраля, 2019 19:48

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/488bc928998f5096af4cb8f1a9b31a76/f0e2a731-bed9-442e-9ef0-c98c6b88fdf0_292.jpg Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении М.Ч.Джаббарову специального звания государственного советника налоговой службы 2-го класса. Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится: «Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Присвоить министру налогов Азербайджанской Республики Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специальное звание государственного советника налоговой службы 2-го класса».

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