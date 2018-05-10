Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается 95-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие Великого лидера пришли в Аллею почетного захоронения. Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены его семьи посетили могилу супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложили на ее могилу цветы. Также были возложены цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, глава Администрации президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.