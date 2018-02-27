Президент Ильхам Алиев посетил Мингячевир

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили город Мингячевир.
Как сообщает Report, глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города.
Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о работе по благоустройству и созиданию, проводимой в Мингячевире.
News DepartmentАвтор новости
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