Президент Ильхам Алиев посетил Мингячевир

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили город Мингячевир.

Как сообщает Report, глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города.

Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о работе по благоустройству и созиданию, проводимой в Мингячевире.