Президент Ильхам Алиев ознакомился с XV Азербайджанской Международной выставкой туризма и путешествий "AITF-2016"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском Экспо Центре с XV Азербайджанской Международной выставкой туризма и путешествий – "AITF-2016" и X Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов "HОREX Caucasus -2016".

Как сообщает Report, министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал главу государства и его супругу, что учрежденная в 2002 году выставка "AITF" в этом году отмечается свой 15-летний юбилей.

В выставке "AITF-2016", на которой представлены различные туристические направления, участвуют свыше 200 компаний. С целью более широкого представления своего туристического потенциала и колорита Беларусь, Чехия, Грузия, Доминиканская Республика, Индия, Хорватия, Индонезия, Иран, Испания, Черногория, Ставропольский край Российской Федерации, Таиланд, Турция и Юрмала выступят на выставке с отдельными павильонами. Помимо этого, туркомпании из США, Иордании, Швейцарии, Италии, Латвии, Мальдив, России, Словении, Украины, Греции и других стран на отдельных стендах представят свои услуги и продукцию.

На выставке "AITF-2016" широко представлены и туристические возможности Азербайджана. Гянджа, Исмаиллы, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Нахчыван и другие районы представляют туристический потенциал нашей республики. Гостям выставки также представлен традиционный Карабахский стенд, знакомящий с историко-культурным наследием региона.

Затем государства и его супруга посмотрели автобус и микроавтобус, которые будут предоставлены туристам в Баку в ходе городских туров.

Президент Ильхам Алиев пожелал успехов в работе выставки.