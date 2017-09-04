Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе номер 74 в Баку после капитального ремонта - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проведенной работе, передает Report со ссылкой на пресс-службу

Было сообщено, что существующий корпус школы, состоящий из 38 классных комнат, 2 кабинетов информатики, 3 лабораторий, спортивного и актового залов, военного кабинета, столовой, действует с 1960 года. Капитальные ремонтные работы в школе были проведены согласно "Государственной программе социально-экономического развития Баку и его поселков в 2014-2016 годах", утвержденной распоряжением президента Азербайджана.

Площадь участка, где находится учебное заведение, составляет около 11 тысяч квадратных метров. В школе на 912 ученических мест созданы все условия для организации обучения на современном уровне. В фойе школы создан фотостенд, отражающий заботу великого лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой об образовании. Здание капитально отремонтировано на современном уровне. Здесь установлены система видеонаблюдения, звуковоусилители, противопожарная сигнализация и интернет. Учебное заведение полностью оснащено необходимыми мебелью, инвентарем и другим оборудованием.

На футбольной площадке, которая будет предоставлена в пользование учащимся в новом учебном году, также установлены необходимые спортивные сооружения. Во дворе школы проведена широкая работа по благоустройству, установлена система освещения.

Глава государства, ознакомившись с созданными в школе условиями, пожелал коллективу успехов.

***12:13

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился сегодня с условиями, созданными в полной средней школе номер 74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку после капитального ремонта.

Как сообщает Report, информация об этом была распространена пресс-службой президента Азербайджанской Республики.