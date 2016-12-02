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    Президент Ильхам Алиев прибыл в Зардабский район

    Глава государства и первая леди страны возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на центральной площади города Зардаб

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиев прибыли с визитом в Зардабский район.

    Как сообщает Report, глава государства и первая леди страны возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на центральной площади города Зардаб.

    Глава Исполнительной власти Зардабского района Лютфали Бабаев проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенных в районе за последние годы работах и реализуемых проектах. 

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