Президент Ильхам Алиев прибыл в Зардабский район

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиев прибыли с визитом в Зардабский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди страны возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на центральной площади города Зардаб.

Глава Исполнительной власти Зардабского района Лютфали Бабаев проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенных в районе за последние годы работах и реализуемых проектах.