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    Президент Азербайджана посетил памятник жертвам Ходжалинской трагедии

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии "Крик матери" ("Ana harayı").

    Как сообщает Report, у мемориала памяти жертв трагедии был выстроен почетный караул.

    В церемонии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, главы религиозных конфессий, а также жители Ходжалы, которым удалось спастись от бойни.

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