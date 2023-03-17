Премьер-министр: В 2040 году население Азербайджана составит 12,5 млн человек

Если на сегодня население Азербайджана составляет 10 млн 200 тыс. человек, то в 2040 году этот показатель достигнет 12 млн 500 тыс. человек.

Если на сегодня население Азербайджана составляет 10 млн 200 тыс. человек, то в 2040 году этот показатель достигнет 12 млн 500 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения отчета о деятельности правительства в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в этом году потребление воды составит в среднем 21 млрд кубометров, однако в 2040 году потребность в воде вырастет в 2,1 раза до 44 млрд кубометров.

"Необходимо сформировать культуру использования воды. Прошло время напускного полива полей, воду необходимо экономить", - добавил А.Асадов.