Председатель избирательного участка: В Лачыне большой интерес к предстоящим выборам

Жители освобожденного Лачына с нетерпением ждут 7 февраля, когда в стране пройдут внеочередные президентские выборы.

Об этом сотруднику Report в Лачыне заявил Гардашхан Достуев, председатель избирательного участка № 106 Лачынского избирательного округа № 121.

По его словам, в Лачыне большой интерес к предстоящим выборам.

"На нашем участке зарегистрировано 1 485 избирателей. Самому пожилому избирателю - Осману Гасанову - 73 года", - сказал он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов: от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.