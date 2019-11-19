Президент Ильхам Алиев: После назначения мною на эту должность Джавида Гурбанова, есть большие подвижки

"Сегодня мы отметили открытие новой железнодорожной линии. Сдана в эксплуатацию станция Пиршаги. Все станции вдоль дороги до города отвечают самым высоким стандартам, они еще раз представляют сегодняшний современный Азербайджан как сильное государство".

Как сообщает Report, об этом на встрече с железнодорожниками заявил президент Ильхам Алиев, принявший участие на открытии после реконструкции линии Сабунчи-Пиршаги Бакинской кольцевой железной дороги.

Глава государства подчеркнул, что проводится большая работа по реконструкции железных дорог:

"Я уже озвучивал эти цифры. Одна из самых авторитетных международных организаций в мировом масштабе - Давосский всемирный экономический форум в отчете, касающемся качества железных дорог, указал, что Азербайджан находится на 12-м месте по эффективности железных дорог и на 34-м месте по их качеству. Все эти вопросы мы решили в последние годы. В области благоустройства, строительства железных дорог, усовершенствования железнодорожных услуг в последние годы, особенно после назначения мною на эту должность Джавида Гурбанова, есть большие подвижки. Азербайджан стал одним из международных транспортных центров, сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, функционирует транспортный коридор Север-Юг, резко возросли грузоперевозки, в то же время обновляется инфраструктура внутри страны, приобретены новые современные вагоны "Штадлер" производства Швейцарии. Считаю, что эти вагоны – самые красивые и безопасные в мире".

Президент отметил, что строятся железные дороги, станции, успешно прокладывается пригородная железная дорога:

"Сегодня я очень комфортно приехал из Пиршаги в Баку. В следующем году уже будет соединена железная дорога Сумгайыт-Пиршаги, и, таким образом, сформируется кольцевая дорога. В инвестиционной программе на следующий год вновь будут предусмотрены дополнительные средства, чтобы мы расширили сеть железных дорог.

Железная дорога приумножает нашу экономическую мощь, Азербайджан превращается в важный железнодорожный пункт для многих стран, в то же время это имеет очень большое значение для удобства граждан. Посмотрите какие большие изменения приносит нашей стране функционирование скорого поезда Баку-Гянджа. В настоящее время идет работа по запуску скоростной железной дороги Баку-Агстафа. Эта работа будет продолжаться и впредь. Предусматривается строительство железных дорог до Габалы, Шахдага. Запланировано восстановление железной дороги Баку-Ялама, Астара-Алят. Дел много. Поздравляю железнодорожников с проделанной работой. Желаю вам новых успехов".