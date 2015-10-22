Полномочия МЧС Азербайджана расширены

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана предоставлены новые полномочия.

Как сообщает Report, Кабинет министров в связи с этим внес поправки в "Положение об особом правовом режиме зоны охраны государственного исторически-архитектурного заповедника "Ичеришехер"".

Согласно поправкам, зона охраны государственного исторически-архитектурного заповедника "Ичеришехер", является дополнительной зоной регулирования, установленной вокруг заповедника. Физическое или юридическое лицо, проводящее ремонтно-строительные работы в зоне, должно немедленно приостановить работы при обнаружении археологической находки или памятника, и сообщить об этом министерству культуры и туризма, исполнительной власти города Баку и Национальной академии наук Азербайджана. При этом решение о продолжении работ принимает Государственное агентство по контролю за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям на основании заключения Национальной академии наук Азербайджана и специалистов, и при согласии министерства культуры и туризма. В этом случае предусмотренные работы можно продолжить на основании заключения Национальной академии наук Азербайджана и специалистов с разрешения МЧС. В министерство и в управление предоставляются отчеты об исследовательских работах, а при обнаружении памятника, предмета или другой находки - их фотографии.