Недовольные муниципальными выборами лица отозвали свои жалобы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Как сообщает Report, в начале были утверждены протоколы заседаний от 3 и 5 января.

На заседании под председательством Мазахира Панахова были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с прошедшими 23 декабря выборами в муниципалитет.

Были отозваны жалобы, поступившие в ЦИК из 52 и 53 избирательных участков Сорсорского муниципалитета Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирского избирательного округа №65, муниципалитета Чахырлы Масаллинского городского избирательного округа.

На заседании также были рассмотрены поступившие из ряда муниципалитетов обращения, которые не были удовлетворены.

В заключение были рассмотрены текущие вопросы.