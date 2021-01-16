Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности

В Азербайджане снимаются ограничения на ряд видов деятельности и услуг.
Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно решению, с 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность:
- торговых объектов (за исключением обслуживания клиентов на местах в объектах общественного питания, кафе, чайных и пр., деятельность крупных торговых центров, моллов);
- парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая обслуживание в доме клиента или в других местах);
- деятельность музеев и выставочных залов;
- междугороднее и межрайонное сообщение.