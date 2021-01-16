Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности

Говорится в заявлении оперативного штаба при Кабинете министров

В Азербайджане снимаются ограничения на ряд видов деятельности и услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно решению, с 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность:

- торговых объектов (за исключением обслуживания клиентов на местах в объектах общественного питания, кафе, чайных и пр., деятельность крупных торговых центров, моллов);

- парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая обслуживание в доме клиента или в других местах);

- деятельность музеев и выставочных залов;

- междугороднее и межрайонное сообщение.