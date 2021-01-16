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Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности

Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности Говорится в заявлении оперативного штаба при Кабинете министров
Внутренняя политика
16 января 2021 г. 11:04
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности

В Азербайджане снимаются ограничения на ряд видов деятельности и услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно решению, с 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность:

- торговых объектов (за исключением обслуживания клиентов на местах в объектах общественного питания, кафе, чайных и пр., деятельность крупных торговых центров, моллов);

- парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая обслуживание в доме клиента или в других местах);

- деятельность музеев и выставочных залов;

- междугороднее и межрайонное сообщение.

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