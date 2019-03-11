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Эльмира Сулейманова обратилась к российскому омбудсмену по поводу азербайджанских журналистов

© Report

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова обратилась с письмом к своей российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с притеснением азербайджанских журналистов. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена. 

До внимания российского омбудсмана был доведен факт преследований и оказания давления посредством публикаций в печати на проживающего и работающего в России азербайджанского журналиста Фуада Аббасова в связи с его заявлениями в социальных сетях, а также препятствиях, чинимых главному редактору Бакинского филиала международного информационного агентства “Спутник” Метину Яшароглу, в частности при подготовке статей, касающихся карабахской проблематики. Вследствие нападок и давления М.Яшароглу в феврале нынешнего года был снят с занимаемой должности. Омбудсман Э.Сулейманова призвала объективно расследовать указанные факты, а также принять меры для защиты прав и свобод азербайджанских журналистов.

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