Эльмира Сулейманова обратилась к российскому омбудсмену по поводу азербайджанских журналистов

© Report https://report.az/storage/news/45ba4305b739c643d66df8e08ddbfdb1/e61aa213-5cc4-4b06-ad0c-78f9a204bf63_292.jpg

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова обратилась с письмом к своей российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с притеснением азербайджанских журналистов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена.

До внимания российского омбудсмана был доведен факт преследований и оказания давления посредством публикаций в печати на проживающего и работающего в России азербайджанского журналиста Фуада Аббасова в связи с его заявлениями в социальных сетях, а также препятствиях, чинимых главному редактору Бакинского филиала международного информационного агентства “Спутник” Метину Яшароглу, в частности при подготовке статей, касающихся карабахской проблематики. Вследствие нападок и давления М.Яшароглу в феврале нынешнего года был снят с занимаемой должности. Омбудсман Э.Сулейманова призвала объективно расследовать указанные факты, а также принять меры для защиты прав и свобод азербайджанских журналистов.