​Обнародовано число сборщиков подписей для кандидатов в депутаты от ПЕА

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Обнародовано число сборщиков подписей, которые необходимы для регистрации кандидатов в депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан". Как сообщил Report заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов, для этого выбрано 1250 человек.

Он отметил, что согласно Избирательному кодексу, для регистрации кандидата необходимо собрать 450 подписей избирателей: "Выдается на 10% больше подписных листов. В общем это составляет примерно 500 подписей. В один подписной лист включается 50 подписей. Каждый активист партии будет собирать подписи для одного подписного листа. Поэтому мы прикрепили к каждому из 125 избирательных округов по 10 сборщиков подписей. Их список уже подготовлен".

Представитель ПЕА отметил, что в Избирательном кодексе и инструкциях Центризбиркома четко прописаны положения, касающиеся прав и обязанностей сборщика подписей, мест сбора подписей и других вопросов: "Специально для сборщиков подписей мы подготовили выписки из этих инструкций. В ближайшие дни с ними будут проведены тренинги. Им в наглядной форме будут объяснены положения Избирательного кодекса и инструкций Центризбиркома".

По словам С.Новрузова, В Центральном избирательном штабе ЦИК и созданных в районных и городских отделениях местных избирательных штабах проведено распределение обязанностей, создан механизм контроля за каждым сборщиком подписей: "На территории некоторых районов и городов есть четыре избирательных округа. Поэтому в некоторых местных отделениях Центрального избирательного штаба назначено примерно 40 сборщиков. Среди членов избирательного штаба в каждом округе проведено распределение обязанностей. Каждой группой сборщиков из 10 человек будет руководить один из членов избирательного штаба".

Кроме того, С.Новрузов рассказал о создании экспертной группы, добавив, что они будут проводить первичную проверку собранных подписей: "После сбора подписи предоставляются в районные и городские штабы ПЕА, где эксперты проверяют их и подтверждают соответствие требованием законодательства. Полномочный представитель ПЕА по округу заверяет подписной лист, который затем вместе с другими документами предоставляется в окружную избирательную комиссию".