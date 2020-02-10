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Обнародованы протоколы по итогам голосования в 119 избирательных округах

Обнародованы протоколы по итогам голосования в 119 избирательных округ

Опубликованы протоколы об итогах голосования по 119 избирательным округам на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

Как сообщает Report, протоколы размещены на сайте Информационного центра Центральной избирательной комиссии https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=2)">https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2....

Протоколы по шести округам - 3-го Хатаинского избирательного округа № 35, Сумгайыт-Хызынского избирательного округа № 44, 2-го Сумгайытского избирательного округа № 42, Астаринского избирательного округа № 77, Кельбаджарского округа №123 и Зангилан-Губадлинского округа № 125 еще не опубликованы.

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