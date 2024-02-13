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Судьи Конституционного суда удалились на совещание для принятия решения по выборам

Судьи Конституционного суда удалились на совещание для принятия решения по выборам Началось заседание пленума Конституционного суда Азербайджана.
Внутренняя политика
13 февраля 2024 г. 12:10
Судьи Конституционного суда удалились на совещание для принятия решения по выборам

На заседании Пленума Конституционного суда по президентским выборам судьи удалились на совещание для принятия решения.

Как сообщает Report, после совещания председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласит решение Пленума.

11:18

На заседании Пленума Конституционного суда по президентским выборам заместитель председателя Конституционного суда, судья-докладчик Сона Салманова сообщила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела в порядке конституционного разбирательства протокол об общих итогах голосования в связи с проведенными 7 февраля внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, Салманова отметила, что ЦИК обобщила поступившие со всех участков данные о результатах выборов и представила их в Конституционный суд вместе с соответствующими документами для утверждения протокола выборов.

Судья-докладчик Кямран Шафиев отметил, что жалобы в органы прокуратуры и полиции в связи с президентскими выборами не поступали.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на заседании пленума Конституционного суда отметил, что были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты. За выборами наблюдали 72 авторитетные международные организации, а также 790 международных наблюдателей из 89 стран.

В то же время веб-камеры были установлены в 1 000 избирательных пунктах. Явка избирателей составила 76,43%.

Согласно решению ЦИК, результаты голосования по избирательным участкам № 38 Гянджа-Самух-Геранбойского избирательного округа № 41, № 7 и № 27 Гусарского избирательного округа № 61, № 9 избирательного округа Сальян-Билясувар-Нефтчалинского избирательного округа № 65, № 2 избирательного округа Сабирабад-Ширван избирательного округа № 68, № 7 и 31 Лянкяранского городского избирательного округа № 77, № 6 Гейчай-Агдашского избирательного округа №92, №2 Бардинского избирательного округа №99, №1 Шекинского городского избирательного округа № 114 и №6 Шекинского сельского избирательного округа № 115, в которых были выявлены нарушения, не позволяющие определить волю избирателей, были признаны недействительными, и участковые избирательные комиссии этих избирательных участков были распущены.

Панахов отметил, что отмена результатов выборов на этих участках не повлияла на общий результат: "Считаю, что Конституционный суд может утвердить документ, представленный ЦИК касательно результатов выборов".

11:05

Началось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании рассматривается вопрос об утверждении протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев представил аппарат суда и секретаря.

В ходе заседания была предоставлена информация о сроках, проведении и итогах президентских выборов.

Было отмечено, что ЦИК принял решение об утверждении протокола об общих итогах голосования в связи с проведенными 7 февраля внеочередными президентскими выборами и представлении его в Конституционный суд для утверждения итогов выборов, представленные документы были проверены в Конституционном суде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonstitusiya Məhkəməsinin hakimləri seçkilərlə bağlı qərarı elan etmək üçün müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB-3

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