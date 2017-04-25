Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено 36 вопросов.

На заседании обсудят проекты изменений в законы "О государственной службе", "О судах и судьях", "О дорожном движении", "О прохождении службы в органах юстиции", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О государственной пошлине", "О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите интересов предпринимателей", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О лекарственных средствах", Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Миграционный кодекс и другие законы.