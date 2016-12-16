Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен 21 вопрос.

Сюда вошли законопроекты "О госбюджете на 2017 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017 год”, сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2017 год, а также "О правилах дорожного движения", "Об автомобильном транспорте", "О территориальной структуре и административно-территориальном разделе", "О специальных комиссиях, созданных для рассмотрения спорных вопросов по территориальным вопросам среди административно-территориальных единиц", "О военном положении", "О бюджетной системе", "Об электронной торговле", "О безналичных расчетах".