Начальник СГБ: Возбуждено уголовное дело в связи с "черным рынком" доллара, есть задержанные

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане функционировал "черный рынок" доллара, в связи с этим я докладывал согласно поручению главы государства".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"В связи с этим возбуждено уголовное дело, работы в этом направлении продолжаются. Задержаны некоторые лица, в деле проходят имена еще нескольких человек. В этом направлении и впредь будут предприняты решительные шаги", - добавил М.Гулиев.