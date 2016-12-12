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    Начальник СГБ: Возбуждено уголовное дело в связи с "черным рынком" доллара, есть задержанные

    Я докладывал согласно поручению главы государства

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане функционировал "черный рынок" доллара, в связи с этим я докладывал согласно поручению главы государства". 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

    "В связи с этим возбуждено уголовное дело, работы в этом направлении продолжаются. Задержаны некоторые лица, в деле проходят имена еще нескольких человек. В этом направлении и впредь будут предприняты решительные шаги", - добавил М.Гулиев. 

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