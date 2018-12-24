Эльдар Азизов: С 2005 года по сей день в Баку в 4 раза выросло промышленное производство

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "За последний год в Баку вложено 12 млрд манатов инвестиций".
Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку конференции под названием "Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра" сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.
Он отметил, что с 2005 года по сей день в Баку в 4 раза выросло промышленное производство, количество автомобилей в Баку выросло в 2 раза и достигло 663 тысяч: "В результате выполненных президентом Ильхамом Алиевым работ в Баку развивается предпринимательство. Если в 2005 году в Баку было около 40 отелей, сейчас эта цифра выросла в 4 раза. Баку по количеству пятизвездочных отелей стоит на первых позициях в постсоветском пространстве".
Глава ИВ сказал, что только в этом году Баку посетило более 2 млн туристов и по прогнозам, этот показатель возрастет: "15 лет в Баку велись интенсивные строительные работы и сегодня выросло количество обращений в связи со строительством. Это говорит о развитии Баку".
Э.Азизов подчеркнул, что по рейтингу международных агентств, для туристов Баку считается одним из 5 городов, запоминающихся своей архитектурой: "Сегодня закладываемые в Баку парки охватывают большие территории, создаются мегапарки. Наша столица превратилась в один из мировых культурных центров. Баку никогда не видел такого развития в своей истории. В основе всего этого стоит феномен Ильхама Алиева. Наша страна и ее столица добьются больших достижений под руководством Ильхама Алиева".
Mübariz AslanovАвтор новости