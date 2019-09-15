Мехрибан Алиева: "При поддержке Фонда Гейдара Алиева в трех районах для жителей строятся 87 индивидуальных домов"

14 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, завершив поездку в Шамахинский район, прибыла в Исмаиллинский район.

Землетрясение, произошедшее в феврале этого года, нанесло ущерб и Исмаиллинскому району. Глава государства дал поручения восстановить дома, пострадавшие в результате землетрясения и в этом районе.

Как сообщает Report, Первый вице-президент Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллинский район посетила новый дом, построенный на месте пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения дома жительницы села Дияллы Садиги Оруджевой.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Приятно вас видеть в вашем новом доме.

Садига Оруджева: Добро пожаловать. Большое спасибо.

Мехрибан Алиева: Ваш дом пришел в полную непригодность в результате землетрясения?

Садига Оруджева: Да. Большое спасибо. Как хорошо, что Вы приехали. Мы признательны.

Передав приветствия Президента Ильхама Алиева, Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала, чтобы в будущем в новом доме отмечались только хорошие события.

Мехрибан Алиева сказала:

- По поручению господина Президента я приехала в Шамахинский и Исмаиллинский районы. Очень рада, что наши граждане за столь короткий срок стали жить в новом, очень удобном доме, обеспеченном всеми условиями. Многие дома, можно сказать, отстраиваются заново, почти в двух тысячах домов ведутся восстановительные работы. Я очень рада, что, можно сказать, половина работ уже завершена. Наши соотечественники уже живут в новых, более удобных, более просторных домах. Фонд Гейдара Алиева в этих делах тоже очень активен. При поддержке Фонда Гейдара Алиева в трех районах для жителей строятся 87 индивидуальных домов, в селе каждого района построена и сдается в эксплуатацию новая школа, идут восстановительные работы в медицинских пунктах, в то же время в Шамахе возводятся три новых многоэтажных здания на 170 квартир. То есть, это - проявление заботы государства о своих гражданах. Политика Азербайджанского государства всегда была социально ориентированной, и эти шаги будут продолжаться. Основной целью действий, предпринимаемых как господином Президентом, так и правительством, является улучшение социально-экономического положения азербайджанского народа, каждого проживающего в Азербайджане гражданина, устранение беспокоящих их проблем. Долгие годы в этом направлении проводится последовательная работа.

Говоря о проводимой в стране работе, Первый вице-президент Мехрибан Алиева подчеркнула значение программы социально-экономического развития регионов, отметила, что сегодня все наши районы благоустраиваются, обеспечиваются новой инфраструктурой, создаются новые рабочие места.

Мехрибан Алиева: С 2004 года осуществляется программа социально-экономического развития регионов. Заглянув в прошлое, мы увидим, насколько благоустроенными стали все наши районы, регионы, поселки, села - по всей стране. Создана новая инфраструктура, проложены новые дороги, построены 640 новых современных больниц, из существующих в стране 5 тысяч школ реконструированы или заново отстроены около 4 тысяч школ. То есть, это работа, проводимая во всех направлениях. В регионах создаются и промышленные парки, и агропарки. Это, в свою очередь, - открытие новых рабочих мест, занятость населения. Поэтому считаю, что шаги, предпринимаемые Азербайджанским государством, Президентом Азербайджана, и программы будут продолжены. Конечно, эта работа послужит дальнейшему развитию Азербайджана, еще большему улучшению условий жизни азербайджанского народа.

Если до землетрясения площадь дома составляла 70 квадратных метров, то площадь нового дома – 100 квадратных метров. Комнаты дома с приусадебным участком площадью 11 соток полностью отремонтированы.