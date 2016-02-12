Малена Мард: ЕС готов продолжать работать в рамках программы Восточное партнерство

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Программа Восточное партнерство направлена на процветание и развитие ее стран-участников. И Европейский союз готов продолжать работать дальше и обсуждать вопрос, как пересмотреть эту программу". Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард, комментируя вопрос о том, насколько удачной является эта программа.

Посол напомнила, что у программы есть и удачные части, а также все шансы на развитие.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

В конце января министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью польским СМИ, что программа Восточное партнерство полностью провалилась.