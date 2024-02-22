Кямиль Зейналлы: Я не надеялся вернуться на родину

Я не надеялся вернуться на родину. Меня объявили в розыск в странах СНГ, теперь я не могу посещать страны-члены этой организации.

Я не надеялся вернуться на родину. Меня объявили в розыск в странах СНГ, теперь я не могу посещать страны-члены этой организации.

Как сообщает Report , об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку сказал азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы после возвращения из Москвы, где он был задержан.

К.Зейналлы выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева, помощнику президента Анару Алакбарову. С моей семьей поддерживалась регулярная связь. Я хотел бы также поблагодарить Генеральную прокуратуру, МВД, Службу государственной безопасности и всех сотрудников нашего посольства в России во главе с послом Поладом Бюльбюльоглу", - добавил он.