Кямиль Зейналлы: Я не надеялся вернуться на родину

Я не надеялся вернуться на родину. Меня объявили в розыск в странах СНГ, теперь я не могу посещать страны-члены этой организации.
Как сообщает
К.Зейналлы выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева, помощнику президента Анару Алакбарову. С моей семьей поддерживалась регулярная связь. Я хотел бы также поблагодарить Генеральную прокуратуру, МВД, Службу государственной безопасности и всех сотрудников нашего посольства в России во главе с послом Поладом Бюльбюльоглу", - добавил он.