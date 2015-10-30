Коллектив Пенитенциарной службы поздравил Мадата Гулиева

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Коллектив Пенитенциарной службы министерства юстиции поздравил генерал-лейтенанта Мадата Гулиева по случаю назначения первым заместителем министра национальной безопасности.

По информации Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Коллектив Пенитенциарной службы министерства юстиции поздравляет Вас с назначением согласно распоряжению президента Ильхама Алиева на высокую должность в органах национальной безопасности.

Назначение Вас достойным преемником общенационального лидера, уважаемым президентом Ильхамом Алиевым на высокую должность является образцом доверия, оказанного органам юстиции и их руководству. Столь высокое доверие также оказано Вам за успехи, достигнутые в борьбе с преступностью, бдительность, проявленную в охране законов. Вы, как Национальный герой нашего народа, всегда держали позицию нашей нации и независимого государства превыше всех интересов.

Еще раз поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив по случаю назначения и верим, что успехи, достигнутые Вами в результате напряженного труда в органах юстиции, принципиальной позиции и решительных шагов, внесут вклад в защиту внутренней стабильности страны и обеспечение безопасности".