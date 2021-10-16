Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий

Кабинет министров Азербайджана приступил к исполнению распоряжения президента Ильхама Алиева о поддержки социального благополучия населения.

Кабинет министров Азербайджана приступил к исполнению распоряжения президента Ильхама Алиева о поддержки социального благополучия населения.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

"Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о дополнительных мерах по поддержке социального благополучия населения от 16 октября 2021 года обеспечивает защиту социального благополучия населения, в частности уязвимых групп.

В распоряжении Кабмину поручено подготовить и представить главе государства предложения для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год в связи с обеспечением увеличения размеров заработных плат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

Правительство уже приступило к подготовке предложений", - говорится в сообщении.