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Ильхам Алиев принял участие в открытии "Шамахинского агропарка Азерсун"

Ильхам Алиев принял участие в открытии "Шамахинского агропарка Азерсун" 20 апреля в Гаджигабуле состоялось открытие "Шамахинского агропарка Азерсун".
Внутренняя политика
20 апреля 2021 г. 15:29
Ильхам Алиев принял участие в открытии Шамахинского агропарка Азерсун
Ильхам Алиев
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20 апреля в Гаджигабуле состоялось открытие "Шамахинского агропарка Азерсун".

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Глава государства был проинформирован о деятельности агропарка.

Было отмечено, что предприятие состоит из двух частей – посевных площадей и животноводческого комплекса. В животноводческом комплексе содержится 5 тысяч голов крупного рогатого скота. На принадлежащем агропарку посевном участке площадью 4 200 гектаров, выращиваются пшеница, ячмень, сахарная свекла, кукуруза, люцерна и различные виды овощей. Для орошения здесь созданы два искусственных озера.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev attends inauguration of Azersun Shamakhi Agropark in Hajigabul
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev “Azərsun Şamaxı Aqropark”ın açılışında iştirak edib

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