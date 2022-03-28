Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра приема граждан Администрации президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра приема граждан Администрации президента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра приема граждан Администрации президента.

Как сообщает Report, руководитель Администрации президента Самир Нуриев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях.

Было отмечено, что в пятиэтажном здании, расположенном по адресу улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку, созданы необходимые условия для удобного обращения граждан и рассмотрения их обращений.

В центре имеются залы ожидания, служебные кабинеты для приемов, залы разной вместимости для коллективных приемов, кабинеты врача, психолога, юридического консультанта, комната матери и ребенка.

Одним из нововведений в Центре приема граждан является сдача в пользование колл-центра. Позвонив по номеру 1111, граждане смогут сообщить о беспокоящих их проблемах. Эти обращения будут незамедлительно приняты операторами, и гражданам дадут соответствующие разъяснения. Еще одно новшество, введенное в центре - создание возможностей для проведения видеоконференций в прямом эфире с различными регионами страны. Имеется специальная система, позволяющая поддерживать параллельную связь с приемными органов исполнительной власти всех городов и районов страны и соответствующим структурным подразделением Администрации Президента.

Открытие данного Центра создаст условия для более оперативного рассмотрения обращений граждан, которые являются одним из важных механизмов общественного контроля. В центре установлены два регистрационных киоска как для граждан, которые пришли на прием впервые, так и для граждан, записавшихся заранее. Граждане смогут зарегистрироваться, предъявив удостоверение личности, записаться на прием и обратиться с соблюдением соответствующей очередности. Помощь в этом процессе гражданам окажут и работающие здесь волонтеры.

Словом, в Центре, созданном для обеспечения удовлетворенности граждан, повышения отношений между государственными служащими и гражданами на качественно более высокий уровень, увеличения прозрачности в приеме граждан, имеются все условия для организации этой работы.

Наряду с приемом, граждане также могут обратиться в традиционном порядке в Президентский дворец либо электронным письмом посредством официального сайта « president.az ».

Каждое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, всесторонне анализируется, и все поднятые вопросы оперативно рассматриваются.

Напомним, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров о смягчении особого карантинного режима в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране разрешен прием граждан в государственных органах группами и в индивидуальном порядке. В настоящее время руководители центральных и местных органов исполнительной власти проводят выездные приемы граждан. Одновременно прием граждан будут проводить также руководители структурных подразделений Администрации Президента.

Отметим, что 60 процентов обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году, составляли заявления, 39 процентов - жалобы и предложения. Обращения в основном были связаны с социальной защитой, Второй Карабахской войной и ее результатами, деятельностью правоохранительных органов, судов, вопросами помилования, услугами здравоохранения, земельными вопросами и освобожденными от оккупации территориями. За оперативное рассмотрение этих обращений и оказание соответствующей помощи в этот период в адрес главы государства Ильхама Алиева поступило около 30 тысяч благодарственных писем.