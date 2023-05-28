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Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем После того, как Армения уже признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 13:56
Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

После того, как Армения уже признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Глава государства выразил уверенность, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь не обманет и вновь не изменит свою позицию. "Если будет подписан, – очень хорошо, если не будет подписан – в любом случае, Азербайджанское государство не столкнется из-за этого с какой-либо проблемой, потому что именно мы - сильная сторона, мы обладаем сильной позицией за столом переговоров, у нас сильные позиции на границе. Даже без подписания мирного договора мы будем жить спокойно и в условиях безопасности", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'If Armenia does not cheat again and does not change its position, a peace treaty can be signed in near future'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Əgər yenə də Ermənistan saxtakarlıq etməsə, yaxın gələcəkdə sülh müqaviləsi imzalana bilər

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