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Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и армия спасли регион от армянского фашизма

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и армия спасли регион от армянского фашизма "Зангиланский район, как и другие освобожденные районы, подвергся большим разрушениям. Армянские оккупационные силы почти стерли с лица земли Зангиланский район".
Внутренняя политика
4 мая 2022 г. 16:33
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и армия спасли регион от армянского фашизма
Ильхам Алиев

"Зангиланский район, как и другие освобожденные районы, подвергся большим разрушениям. Армянские оккупационные силы почти стерли с лица земли Зангиланский район".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Вахида Гаджиева в связи с назначением специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Глава государства отметил, что азербайджанский народ и азербайджанская армия спасли регион от великого бедствия – армянского фашизма.

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Версия на английском языке Azerbaijani people and army saved our district from Armenian fascism – Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan xalqı və Azərbaycan Ordusu bölgəmizi erməni faşizmindən xilas etmişdir"

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