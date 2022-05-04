Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и армия спасли регион от армянского фашизма

"Зангиланский район, как и другие освобожденные районы, подвергся большим разрушениям. Армянские оккупационные силы почти стерли с лица земли Зангиланский район".

"Зангиланский район, как и другие освобожденные районы, подвергся большим разрушениям. Армянские оккупационные силы почти стерли с лица земли Зангиланский район".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Вахида Гаджиева в связи с назначением специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Глава государства отметил, что азербайджанский народ и азербайджанская армия спасли регион от великого бедствия – армянского фашизма.