​Ильхам Алиев: "Азербайджан сегодня может сказать свое слово в мире"

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан сегодня может сказать свое слово в мире. Наш международный авторитет с каждым днем укрепляется. Абсолютное большинство членов мирового сообщества поддерживают Азербайджан, выражая эту поддержку в отданных за нас голосах".

Как сообщает Report, об этом 26 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия мечети Гейдара в Баку.

Представляем выступление главы государства:

" Ваше преосвященство, уважаемый шейх!

Уважаемые религиозные деятели, уважаемые гости, участники церемонии!

Сегодня очень знаменательный и исторический день в жизни нашей страны. Сегодня мы собрались на открытие самой крупной в Азербайджане мечети – мечети Гейдара. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

Для участия в этой церемонии сегодня со всех районов нашей страны сюда приехали верующие, общественные деятели, представители. Нашими гостями являются также муфтии Северного Кавказа. Сердечно приветствую их. Выражаю им признательность за то, что они приняли мое приглашение и участвуют в сегодняшней церемонии. Их участие в этой церемонии является еще одним подтверждением единства мусульман Кавказа.

Два года назад было издано соответствующие Распоряжение о строительстве этой мечети. В сентябре 2012 года началось ее строительство. Всего за два года было создано такое грандиозное произведение архитектуры. Во время строительства я неоднократно бывал здесь, интересовался ходом работ. Рад, что за короткое время мы смогли построить мечеть Гейдара. Эта территория была расширена, проложены новые дороги. С трех направлений к мечети проложены новые дороги, территория благоустроена, построен церемониальный зал.

Это действительно историческое событие, так как показывает силу, динамику развития Азербайджана, насколько мы привержены нашим национальным, религиозным традициям. Эта мечеть носит имя великого лидера Гейдара Алиева. И это естественно. Гейдар Алиев – великая личность. Он достойно служил азербайджанскому народу во все времена. Под его руководством еще в советское время – в 1970-1980-е годы в Азербайджане шел процесс большого развития. Азербайджан стал передовой республикой. Большой промышленный потенциал, созданный именно в те годы, служит сегодня успешному развитию Азербайджана. В те годы – в советский период - великий лидер уделял большое внимание национальным ценностям. Его деятельность в этой области получила высокую оценку народа. Гейдар Алиев всегда был привязан к своему народу, а его знаменитые слова "Я горжусь тем, что я - азербайджанец" указывают сегодня дорогу каждому азербайджанцу.

В период независимости великому лидеру принадлежат неоценимые заслуги перед народом. Гейдар Алиев первым ступил на путь, ведущий к независимости, еще до независимости. Именно по его инициативе еще в советское время в Нахчыване, на сессии Верховного Меджлиса Нахчывана, трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден как Государственный флаг. То есть вот те пути, которые вели нас к независимости.

После того как азербайджанский народ, оказав великому лидеру большое доверие, избрал его своим руководителем, ситуация в стране стала меняться к лучшему. Мы хорошо помним те годы. Первые годы независимости были очень тяжелыми для нашей страны. Под вопросом находилось, в целом, существование нашей страны как независимого государства. Экономический кризис, политический кризис, спад промышленного производства – страна, можно сказать, оказалась в парализованном состоянии. Кроме того, армянская оккупация, гражданская война сотрясали, разваливали Азербайджан. Азербайджанский народ, еще раз продемонстрировав свою мудрость, обратился к великому лидеру и пригласил его к власти, оказав Гейдару Алиеву большую поддержку, избрал его в 1993 году на пост Президента.

После этого в Азербайджане начался период стабильности и развития. Именно благодаря мировоззрению, взглядам, политическому умению великого лидера Азербайджан смог с честью, достойно преодолеть все тяжелые испытания. Намеченный им стратегический курс и сегодня остается неизменным. Великий лидер Гейдар Алиев определил стратегические цели Азербайджана по всем направлениям. Мы и сегодня стремимся к достижению данных целей и добились на этом пути больших успехов.

Вместе с тем, именно в результате деятельности Гейдара Алиева в те годы на здоровой основе были построены отношения между государством и религией. Он всегда отмечал, что, оставаясь верными своим национальным, религиозным обычаям и традициям, мы должны построить сильное государство. В этом и заключались его стратегические взгляды. Построение, формирование отношений между государством и религией – наш большой успех. Эта политика продолжается и сегодня.

При Гейдаре Алиеве в Азербайджане было построено более 500 мечетей. Сотни мечетей были отремонтированы. Великий лидер совершил молитву внутри священной Каабы. Я рад, что мне тоже посчастливилось сделать это. То есть внимание, которое уделялось в те годы национальным, религиозным ценностям, и намеченное в то время направление служило укреплению сегодняшнего Азербайджана, так как сегодня у нас есть сильная экономика. Прочны и наши политические устои. А главное, в обществе есть единый подход, единая позиция в связи с развитием нашей страны. Позитивна общественно-политическая ситуация, и большую роль в этом, конечно, играют отношения между государством и религией.

Словом, великому лидеру принадлежат несравненные, неоценимые заслуги перед азербайджанским народом. Азербайджанский народ всегда хранит в своем сердце любовь к памяти великого лидера. Мы же – его последователи - идем по проложенному им пути и еще больше укрепляем нашу страну, продолжаем намеченную им политическую линию.

Азербайджан сегодня является наиболее динамично развивающейся страной мира. Политика Гейдара Алиева сегодня живет в Азербайджане, укрепляется, обогащается новыми формами. В Азербайджане господствует прекрасная общественно-политическая обстановка, единство между народом и властью является прочным, нерушимым. В основе этого единства лежит поддержка народом нашей политики. Наша же политика опирается на национальные интересы. Интересы азербайджанского народа для нас превыше всего.

В экономической сфере Азербайджан смог добиться самых больших в мире успехов. Это отмечают все авторитетные международные структуры. Экономическое развитие, экономические реформы, решение социальных вопросов, проявляемое к людям внимание, развитие регионов – все это реальность. Как я уже отметил, наши соотечественники, присутствующие сегодня на церемонии открытия этой мечети, представляют все районы Азербайджана. Они, проживающие там люди, хорошо видят, какие новые возможности эти изменения открывают для народа, какое удобство приносят. Инфраструктурные проекты, социальные проекты, экономическое развитие, ликвидация бедности, безработицы – все это реалии Азербайджана.

Всего этого мы добились в не очень-то простой международной обстановке. В настоящее время мир переживает уже второй этап финансово-экономического кризиса. Но я всегда говорил, что Азербайджан – это остров стабильности. Мы защищаем и будем защищать Азербайджан от всех бед. Азербайджанский народ должен жить в условиях безопасности, благосостояния. Мы защищаем безопасность, обеспечиваем динамичное развитие нашей страны, таким образом, еще раз демонстрируя своей работой, своим делом приверженность пути великого лидера.

Азербайджан сегодня может сказать свое слово в мире. Наш международный авторитет с каждым днем укрепляется. Абсолютное большинство членов мирового сообщества поддерживают Азербайджан, выражая эту поддержку в отданных за нас голосах. Азербайджан утвердился в мире как надежный партнер. Работа, проводимая Азербайджаном для регионального развития, играет решающую роль. Региональная безопасность, сотрудничество, решение региональных вопросов – эта наш вклад в общее дело в этом регионе.

Словом, общественно-политическая ситуация стабильна, имеющиеся в стране проблемы находят решение. Наши международные позиции достаточно прочны, а экономические устои сегодня проявляют себя. Даже любые негативные факты, переживаемые сегодня в мире, регионе, по соседству не влияют на Азербайджан. И не потому что мы изолировались. Напротив, мы открыты миру. А потому, что проводимая в Азербайджане политика опирается на национальные интересы. В странах, где политика опирается на национальные интересы, будет и стабильность, и развитие. Я неоднократно говорил, хочу повторить и в этой прекрасной мечети, носящей имя великого лидера, что Азербайджан идет по пути независимости, проводит независимую политику, сам решает свои вопросы. Для меня, как для Президента, главная задача – это оправдать доверие народа, служить народу. Я неоднократно призывал к этому всех государственных чиновников, давал им свои указания. Я говорил: Все мы во главе с Президентом являемся служителями народа. В этом заключается наша задача.

В Азербайджане обеспечиваются все свободы – свобода печати, свобода слова, свобода собраний, свобода совести. В Азербайджане полностью обеспечиваются все религиозные свободы. Эта сфера, как мне кажется, представляет огромное значение в нашем общем развитии. В Азербайджане полностью обеспечивается свобода вероисповедания.

За последние 11 лет в Азербайджане было построено или отремонтировано около 250 мечетей. К ним относятся Бибиэйбатская мечеть, мечети Тазапир, Аждарбека, построенная в 743 году Шамахинская мечеть, представляющие огромную ценность для нашего народа. В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы в религиозном, историческом, культурном центре Имамзаде. Сегодня открывается самая большая в нашей стране грандиозная, величественная мечеть Гейдара. Храмы других религий в Азербайджане строятся, ремонтируются, в том числе за счет государственных средств. Должен также отметить, что эта мечеть построена на государственные средства, равно, как государство оказало свою поддержку в строительстве и ремонте русской православной, католической, албанской церквей. В Азербайджане строятся, ремонтируются синагоги. То есть в Азербайджане накоплен уникальный опыт в этой области. Это естественно для нас, так как это – нормальный образ жизни для нас, нашего общества. В то же время – это наша государственная политика. Эти два фактора и создают ту самую позитивную атмосферу. С одной стороны, пожелания, заказы, исходящие от общества, а с другой - наша государственная политика.

В Азербайджане полностью обеспечена безопасность. Общественный климат позитивный. Здесь особое место занимают отношения государство-религия и межрелигиозные отношения. Так сегодня, так будет и завтра. В Азербайджане представители всех народов, всех конфессий и религий живут и будут жить как одна семья. Никогда в нашей стране не было, и не будет никакого противостояния на религиозной почве. Не должно быть, и даже нет никакого непонимания. Мы идем этим путем и демонстрируем его всему миру.

Сегодня звучат различные мысли и версии о диалоге между цивилизациями. Ученые, журналисты, общественные деятели и даже политики порой не очень-то позитивно смотрят, подходят к будущему этих отношений. Я очень сожалею об этом. Пусть они наблюдают, изучают опыт Азербайджана. Посмотрят, как в одной стране представители всех религий могут жить в атмосфере доброжелательности, обеспечиваются права всех наций. Как мы сумели добиться этого? Иногда зарубежные гости спрашивают меня об этом. Чтобы объяснить это, понадобится несколько дней. Так как, повторяю, это - наша государственная политика. В то же время так было на протяжении истории. И Азербайджан, и общество, видя эту прекрасную картину, вносят свой вклад в то, чтобы этот процесс постоянно продолжался.

В то же время сегодня мы вносим свой ценный вклад в укрепление межрелигиозного диалога на международной арене. Не случайно именно Азербайджан стал одним из мировых центров мультикультурализма. Проводимые в нашей стране международные мероприятия, диалоги, межкультурный диалог, гуманитарный форум, саммиты религиозных лидеров мира – все это реалии сегодняшнего Азербайджана. Мы стремимся к тому, чтобы проведением этих мероприятий внести вклад в наше общее дело, чтобы и в мире никогда не было непонимания и противостояний на религиозной почве. К сожалению, во многих случаях мы видим противоположную картину. На Ближнем Востоке, в Европе, других регионах происходят войны, конфликты, кровавые столкновения из-за религиозного фактора. Это, конечно же, очень беспокоит нас. Повторяю, я надеюсь, что Азербайджан, делясь своим позитивным опытом с другими странами, вносит и будет вносить огромный вклад в общечеловеческие ценности.

Хочу еще раз сказать, что мы в Азербайджане решаем все вопросы последовательно и целенаправленно. Источником нашей политики является азербайджанский народ. Власти Азербайджана претворяют в жизнь желания азербайджанского народа. Мы и впредь будем идти этим путем. Уверен, что все стоящие перед страной задачи будут успешно решены. В том числе, найдет свое решение самая болезненная проблема – армяно-азербайджанская, нагорно-карабахская проблема, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Сегодня сильная Азербайджанская армия, сильная азербайджанская экономика, наши международные позиции позволяют, чтобы мы добились желаемого в этом направлении. Это наше право. У нас справедливые требования. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность. Мы хотим, чтобы азербайджанцы жили на всех исторических азербайджанских землях, в Нагорном Карабахе, на других оккупированных землях. Наступит время, когда азербайджанцы будут жить и на наших исторических землях – в Иреванском ханстве, Гейчинском и Зангезурском махалах. Поэтому мы должны работать, трудиться еще активнее, каждый гражданин должен на своем месте вносить вклад в наше общее дело. Я полностью уверен в том, что наступит день, когда мы восстановим Шушинскую мечеть, Агдамскую мечеть, все другие мечети Азербайджана, разрушенные в настоящее время армянскими вандалами, совершим там совместную молитву. Мы восстановим территориальную целостность нашей страны.

Я хочу еще раз сердечно поздравить вас и весь азербайджанский народ с историческим событием – открытием мечети Гейдара. Приближаются День солидарности азербайджанцев мира и праздник Нового года. Хочу поздравить весь азербайджанский народ с этими праздниками. Желаю азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса. Спасибо".